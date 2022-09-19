أبوظبي 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" للعام 2022 في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي.وتستمر الفعاليات حتى 23 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من ألفي شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية وعبر خاصية الاتصال المرئي.ويشارك الحضور في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره .// انتهى //10:52ت م0025