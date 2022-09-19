نجران 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأصدرت أمانة منطقة نجران وبلدياتها التابعة خلال شهر أغسطس الماضي، أكثر من 980 رخصة للمنشآت التجارية منها 348 رخصة إصدار جديد، فيما بلغ عدد الرخص التجارية التي تم تجديدها للمنشآت القائمة 632 رخصة من خلال بوابة "نظام بلدي".وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام، أن خدمة الرخص التجارية الفورية متاحة للجميع من خلال بوابة "نظام بلدي" شريطة أن تتوفر الاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة قبل تقديم الطلب.وأشار إلى أن "نظام بلدي" يهدف إلى تسهيل الإجراءات إلكترونياً، مبيناً تنوع الأنشطة ما بين تجارية، وخدمات سيارات، وأسواق غذائية، ومؤسسات متنوعة، لتشمل جميع المجالات.// انتهى //11:09ت م0028