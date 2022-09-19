عرعر 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه اليوم مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي يرافقه مساعده المهندس عمر بن فوزان المسند.وتسلم سموه تقريراً عن أهم خطط وبرامج شؤون الإسكان بالمنطقة، متضمنًا أهم البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية والأعمال والمشروعات المنفذة حالياً لخدمة المستفيدين.ونوه الأمير سعود بن عبدالرحمن بدعم القيادة الحكيمة لبرامج وخطط ومشروعات الإسكان والخيارات السكنية المتعددة أمام المستفيدين بالمنطقة.// انتهى //11:58ت م0031