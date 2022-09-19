عرعر 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة بمكتبه اليوم, رئيس لجنة الأسرة بمجلس المنطقة خالد الرميخاني، يرافقه أعضاء اللجنة.واطلع سموه على الإستراتيجيات العملية والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأسرة، منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة من عناية كبرى للأسرة كونها نواة المجتمع والتواصل الأسري والترابط ولدورها المهم في تعزيز التلاحم الوطني.وقدّم الرميخاني نبذةً عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية, وبرامج الرعاية والتنمية في بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية، مبينًا أن اللجنة تهدف إلى حصر التحديات التي تواجه الأسرة ووضع الخطط الإستراتيجية المسهمة في دعم البحوث والاستشارات التي تساعد وتسهم في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة بالمنطقة وتزويد مجلس المنطقة بتقارير دورية حيال ذلك.// انتهى //12:02ت م0033