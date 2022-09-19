الدمام 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واستمكنت 9 منتخبات آسيوية لكرة القدم من فئة الشباب من حجز مقاعدها في نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، والمقرر إقامتها في أوزبكستان .وتضمنت المنتخبات المتأهلة المنتخب السعودي ، ومنتخب قطر، ومنتخب اليابان، ومنتخب الأردن ، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب أندونيسيا، ومنتخب عمان، ومنتخب طاجيكستان، ومنتخب إيران، في حين ينتظر تحديد متصدر المجموعة الثامنة والمقرر إقامة لقاءاتها خلال الفترة من 14 - 18 أكتوبر القادم لتكتمل بذلك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى في مجموعاتها .وتتنافس المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في كل مجموعة للحصول على بطاقة تأهل مخصصة لأفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، حيث ستحسم مع نهاية مباريات المجموعة الثامنة .// انتهى //13:22ت م0051