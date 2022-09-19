رياضي / 9 منتخبات آسيوية تحجز مقاعدها في نهائيات كأس آسيا للشباب 2023
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
الدمام 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
تمكنت 9 منتخبات آسيوية لكرة القدم من فئة الشباب من حجز مقاعدها في نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023، والمقرر إقامتها في أوزبكستان .
وتضمنت المنتخبات المتأهلة المنتخب السعودي ، ومنتخب قطر، ومنتخب اليابان، ومنتخب الأردن ، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب أندونيسيا، ومنتخب عمان، ومنتخب طاجيكستان، ومنتخب إيران، في حين ينتظر تحديد متصدر المجموعة الثامنة والمقرر إقامة لقاءاتها خلال الفترة من 14 - 18 أكتوبر القادم لتكتمل بذلك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى في مجموعاتها .
وتتنافس المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في كل مجموعة للحصول على بطاقة تأهل مخصصة لأفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، حيث ستحسم مع نهاية مباريات المجموعة الثامنة .
// انتهى //
13:22ت م
0051