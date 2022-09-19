الخبر 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن لارتكابه (10) حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال على ضحاياه، في عدد من مناطق المملكة بنشر إعلان وهمي في موقع إلكتروني لبيع أجهزة هواتف متنقلة وطلبه دفع ثمنها عبر حساب بنكي يعود لمواطنة إثر اختراقه حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يحتوي على بياناتها الشخصية، وتمكن من خلالها من فتح حساب بنكي إلكترونياً، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //13:26ت م0052