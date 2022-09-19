عام / بلدية عقلة الصقور تنفذ مضمار الضباب بالمحافظة
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
عقلة الصقور 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
نفّذت بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم مضمار الضباب داخل الحديقة العامة بالمحافظة.
وأوضح رئيس البلدية ناصر الفوازي أن المضمار يتضمن تقنية الرذاذ وإنارة جمالية بطول 200م ، وأرضيات بأشكال هندسية بمساحة 1400م2 ، وزهور بعدد 400 ، وكراسي ذات الطابع الخشبي، إضافة إلى صناديق نفايات، وذلك ضمن جهودها في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة واستغلال المساحات بما يخدم المجتمع ويعزز من الأنشطة البدنية والاجتماعية.
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13:33ت م
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