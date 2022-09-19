عقلة الصقور 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسنفّذت بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم مضمار الضباب داخل الحديقة العامة بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية ناصر الفوازي أن المضمار يتضمن تقنية الرذاذ وإنارة جمالية بطول 200م ، وأرضيات بأشكال هندسية بمساحة 1400م2 ، وزهور بعدد 400 ، وكراسي ذات الطابع الخشبي، إضافة إلى صناديق نفايات، وذلك ضمن جهودها في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة واستغلال المساحات بما يخدم المجتمع ويعزز من الأنشطة البدنية والاجتماعية.// انتهى //13:33ت م0057