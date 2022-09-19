الأحساء 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، المدير العام للمعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) والأكاديمية الوطنية للطاقة (NPA) وليد بن خالد الخضير، والوفد المرافق له.واستمع سموّه لشرحٍ عن الخطط المستقبلية للمعهد، وعن مستوى التدريب والخدمات المساندة المقدمة للمتدربين والإسهام في المسؤولية الاجتماعية وعدد الخريجين بالمعهد.وأكد سمو محافظ الأحساء أهمية تنمية القطاع الصناعي والاهتمام بتطوير القدرات السعودية الشابة تحقيقاً لرؤية المملكة ولتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم لإعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة لصناعات النفط والغاز والطاقة الحالية والمستقبلية.// انتهى //13:35ت م0058