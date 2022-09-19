القاهرة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ الذي يزور مصر حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.// انتهى //13:43ت م0059