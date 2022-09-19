الأحساء 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه بالمحافظة - اليوم -، رئيس كتابة العدل بالمحافظة الشيخ فهد الصنيخ، وعدداً من منسوبي كتابة العدل.واطلع سموّه خلال اللقاء على تقرير عن كتابة العدل تضمن الأعمال الإلكترونية في أنظمة العقارات وأنظمة الوكالات المتنقلة والوكالات الذاتية التي لا يحتاج المستفيد منها لمراجعة كتابة العدل.ونوه سموّه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية ودعم للقطاع العدلي وتعزيز كل ما يحقق ويسهم بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.من جهته، نوّه الشيخ الصنيخ بدعم وتوجيهات سمو محافظ الأحساء لجميع أعمال كتابة العدل بالمحافظة.// انتهى //13:46ت م0061