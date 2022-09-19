عنيزة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية بعنيزة اليوم، ورشة عمل بعنوان "كيف تبدأ عملك الريادي"، وذلك ضمن أسبوع ريادة الأعمال أحد الأسابيع التوعوية التي تنظمها الغرفة كبرامج مصاحبة لموسم عنيزة الدولي للتمور.واستعرض رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الدراسات الإنسانية والإدارية بكليات عنيزة الدكتور ماجد فاروق، خمسة محاور وهي: وظائف المشروع، ومفهوم ريادة الأعمال، والفرق بين المشروع الريادي والعادي، وأساليب توليد الأفكار للمشروع الريادي، وخطوات إنشاء المشاريع الريادية.يذكر أن الأسابيع التوعوية قد انطلقت مع بداية الموسم بعدد من ورش العمل التي أقيمت ضمن أسبوع المزارع وأسبوع الصناعة وأسبوع التصدير ثم أسبوع ريادة الأعمال، وجميعها أقيمت تحت إشراف نخبة من المختصين من الجهات المشاركة وهي في مجملها موجهة للمزارعين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور من تجار ومستهلكين ووسطاء بيع ومصنعين ومصدرين ورواد الأعمال.// انتهى //13:54ت م0063