جيزان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، مشروع بناء الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية على أساس الاستحقاق في الإمارة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية.وثمّن سموّه الجهود المبذولة من الإدارات المعنية بالوزارتين للوصول لتنفيذ هذا المشروع الذي يأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق رؤية المملكة 2030، مبرزاً في هذا الصدد أهمية ما سيتحقق من خلال منهجية معتمدة من تحسين الأداء التشغيلي وتوفير البيانات الدقيقة لصناعة القرار، في إطار الأهداف الإستراتيجية وتعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية.ويهدف المشروع إلى تحسين قدرات الإمارة في مجالات الإدارة، والعمليات، واتخاذ القرارات المالية، والمحافظة على أصول الإمارة وحصرها وتوفير أدوات الحوكمة المناسبة لتحسين إدارتها والاستثمار الأمثل لها، وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار.يذكر أن مشروع بناء الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية على أساس الاستحقاق، ومشروع حصر وتقييم أصول والتزامات الجهات الحكومية لإعداد الأرصدة الافتتاحية وبناء المركز المالي، يأتيان ضمن مبادرات مشروع التحوّل لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق.// انتهى //13:55ت م0064