بيروت 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته باليرزة، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، وآخر التطوّرات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:49ت م0078