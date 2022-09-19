كوناكري 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله ، 18.000 نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمؤسسة النور للتنمية البشرية في غينيا، وذلك بمقر السفارة، بحضور نائب الأمين العام للشؤون الدينية إبراهيم عثمان باه، ورئيس مؤسسة النور للتنمية البشرية أبوبكر عثمان دوكوري، ورؤساء الأقسام.// انتهى //14:49ت م0080