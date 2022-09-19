الدوحة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بمقدار 218.33 نقطة، أي ما نسبته 1.67%، ليصل إلى 12 ألفاً و860.8 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 119 مليوناً و427 ألفاً و379 سهماً، بقيمة 419 مليوناً و877 ألفاً و869.903 ريالاً، من خلال 14574 صفقة في جميع القطاعات.وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 712 ملياراً و603 ملايين و477 ألفاً و870 ريالاً، مقارنة بـ 725 ملياراً و958 مليوناً و649 ألفاً و882.050 ريالاً في الجلسة السابقة.// انتهى //14:50ت م0081