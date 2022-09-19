الدمام 23 صفر 1444هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسوقّعت الكلية التطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام أمس، اتفاقيتي تعاون مع شركتين في مجال التدريب وتأهيل الطالبات في اختصاص التجميل والصالونات للكوادر السعودية المؤهلة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش.وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة فاطمة الرواجح، أن الاتفاقيتين تهدف إلى سد حاجة قطاع مراكز التجميل والصالونات من الكوادر السعودية المؤهلة، من خلال برنامج تدريبي لتأهيل وتخريج مهنيات في مجال الشعر والعناية به، يتضمن جزءاً نظرياً، وآخر عملي تطبيقي في الصالون المجهز، بعدة مراحل في البنية التحتية والبرنامج التدريبي، وإعداد المتدربات وتأسيس الصالون الأكاديمي، إضافة إلى تحويل مخرجات برنامج الابتكار وريادة الأعمال من المشاريع الرياديّة والابتكارات في الكلية إلى منظومة ربحيّة تعتمد على التمويل الذاتي.وأكدت سعي الكلية لتوفير كافة الفرص للطلبة بما يُواكب سوق العمل، وتطوير الأعمال والابتكارات إلى واقع لتكون في متناول الجميع من خلال تحويل مخرجات الكلية وما يقدمه الطلبة من منجزات وابتكارات إلى مشاريع سوقية تكون ذات دخل ضمن المنظومة الربحية.// انتهى //14:53ت م0083