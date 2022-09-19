نجران 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في المجلس الأسبوعي "الاثنينية" الذي أقيم بالإمارة اليوم , مسؤولي الإدارات الحكومية وقادة القطاعات الأمنية ومشايخ وأهالي المنطقة .ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي منطقة نجران , منوها بما تشهده المنطقة من نقلات تاريخية، ومراحل استثنائية تسبق الزمن، بخطى واثقة، تواكب رؤية المملكة 2030.، بفضل الله تعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس في عزة ورفعة أبناء الوطن .وتناول سموه خلال حديثه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .// انتهى //15:10ت م0084