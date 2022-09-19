المدينة المنورة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسانطلقت بالمدينة المنورة اليوم فعاليات "أسبوع المحاكاة الصحيّ" وذلك بمستشفى الصحة النفسية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية, بحضور قادة التجمّع الصحي بالمنطقة.ويستهدف البرنامج الذي ينظّمه مركز المحاكاة والمهارات بالشؤون الأكاديمية والتدريب بالتجمّع الصحي بالمنطقة العاملين في التعليم التمريضي, بهدف إطلاعهم على أحدث التقنيات العالمية في مجال المحاكاة, وإكسابهم المهارات الإكلينيكية التي تسهم في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات العلاجية للمرضى, ودور التعليم الطبي بالمحاكاة في تطوير مهارات العاملين الصحية, والتقليل من الأخطاء الطبية المرتبطة بالعنصر البشري من خلال استخدام المحاكاة الصحية في الإجراءات الطبية في عدة تخصصات, وإيجاد بيئة آمنة لممارسات المهن الطبية المختلفة.وتضّمنت الفعاليات عرضاً مرئياً للتعريف بالتدريب بالمحاكاة الذي يعدّ أحد الممارسات الطبية الحديثة, كما باشر طاقم طبي متخصّص فرضية التدخّل لإنقاذ حالة طبية حرجة, والإجراءات الطبية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات, بحضور العديد من الممارسين الصحيين والكوادر الطبية, وممثلي مراكز التدريب والمتدربين.// انتهى //15:11ت م0086