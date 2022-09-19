بريدة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، بما تحقق للجمعية من منجزات وجهود لخدمة المرضى وعلاجهم وتقديم العون والمساعدة لهم .ووصف الجمعية بأنها مصدر فخر واعتزاز ليس على مستوى منطقة القصيم فحسب بل في عموم الوطن منوهاً بالدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة - حفظها الله - لتحقيق أهداف الجمعية ، وتحقيق التطلعات المأمولة لخدمة الفئات المستهدفة من مرضى الكبد .جاء ذلك بعد أن رأس سموه في الإمارة اليوم, اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .واطلع خلال الاجتماع على منجزات الجمعية وما تحقق لها وعلى التقرير المالي والميزانية العامة للجمعية عن السنة المنتهية 2021 بعد اعتمادها من قبل مراجع الحسابات الخارجي ، واستكمال الإجراءات النظامية لاعتماد الميزانية للجمعية، وإقرار الموازنة التقديرية للعام 2022م .كما نوقشت الموضوعات الخاصة بالجمعية العمومية واتخاذ القرارات بخصوصها ، وتم الاطلاع على سير العمل بالجمعية والجهود المبذولة في التوعية والتثقيف المجتمعي، وتقديم الخدمات الطبية والتنسيقية لمستفيدي الجمعية من مرضى الكبد .// انتهى //15:32ت م0087