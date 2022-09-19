تبوك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ منصور بن عيد بن حرب شيخ بني عطية ، الذي يرقد بمستشفى الملك سلمان العسكري بالشمالية الغربية إثر عارض صحي ألم به, سائلا الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل .‏‎وأعرب الشيخ بن حرب عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //15:34ت م0088