الباحة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسرأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بقاعة الاجتماعات بمكتبه في الإمارة اليوم، اجتماع مناقشة مشروعات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بحضور المدير العام لفرع الوزارة مسفر المالكي .وأكد سموه في بداية الاجتماع أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة المشاريع وقياس الجهود في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي لم تألُ جهداً في تسخير الإمكانات كافة لخدمة المواطن والمقيم .بعد ذلك نوقشت مشروعات فرع الوزارة بالمنطقة كما استُعرضت المشاريع المستقبلية في عموم المنطقة ومحافظاتها، حيث يُنفذ حاليًا مشاريع بأكثر من ملياري ريال، إضافة إلى استكمال بقية المشاريع تحت الإنشاء حيث ستدشن مع حزمة من المشاريع بنهاية العام الحالي.وفي ختام الاجتماع وجّه سمو أمير منطقة الباحة بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع مشدداً على عدم توقف أي مشروع والرفع بنتائجها أولاً بأول، متمنياً للجميع التوفيق في أداء أعمالهم .// انتهى //15:34ت م0089