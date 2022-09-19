الطائف 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخضراء, الدكتور سعد العتيبي وعددًا من منسوبي الجمعية.واستعرض اللقاء أهم التحديات الحالية كالتغير المناخي .ودعا سموه أعضاء الجمعية إلى التواصل الدائم والتنسيق المباشر بين الجمعية والجهات ذات العلاقة لموائمة العمل ووضع خطط تنفيذية للبدء في تحقيق مستهدفات مبادرة (السعودية الخضراء ) في المحافظة .ويأتي تأسيس الجمعية لمواكبة مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى الإسهام بفاعلية في تحويل الطائف إلى محافظة صديقة للبيئة وذلك من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتوعية ومشاركة المجتمع .حضر اللقاء مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي .// انتهى//15:34ت م0090