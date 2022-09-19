جيزان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساجتمع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، بمقر الإمارة اليوم،‏ بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ‏الدكتور محمد قربان والوفد المرافق الذي يزور المنطقة .وناقش الاجتماع مشروع تقييم أضرار تزايد أعداد قرود (البابون) بالمنطقة ، ومراحل الخطط التنفيذية لمعالجة تلك الأضرار، والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة تجاه قرود البابون، ومعالجة الأسباب التي تساعد على تزايدها، وإشراك المجتمع في خطة المعالجة .// انتهى //15:35ت م0091