عام / وكيل إمارة جازان يجتمع بوفد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
جيزان 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
اجتمع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، بمقر الإمارة اليوم، بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان والوفد المرافق الذي يزور المنطقة .
وناقش الاجتماع مشروع تقييم أضرار تزايد أعداد قرود (البابون) بالمنطقة ، ومراحل الخطط التنفيذية لمعالجة تلك الأضرار، والحملات التوعوية الهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة تجاه قرود البابون، ومعالجة الأسباب التي تساعد على تزايدها، وإشراك المجتمع في خطة المعالجة .
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15:35ت م
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