الدمام 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسوقع معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أمس، مذكرة تفاهم بين مركز التعليم المستمر بالجامعة، والأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات NITA ومثلها المهندس ماجد الغصاب، وذلك بهدف تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية والتقنية والتدريبية، وتبادل الخبرات، والنمو المعرفي لكلا الطرفين .وأوضح الدكتور الربيش، أن نطاق ومجالات التعاون في هذه المذكرة تشمل على عدة جوانب منها بناء شراكات إستراتيجية في مسارات التدريب تواكب التطور الرقمي في المملكة، والاستفادة من الكفاءات العلمية في المجالات التقنية من منسوبي الطرفين وتسهيل التعاون بينهما في التخطيط والتدريب، والمشاركة في إعداد هاكاثون أو فعاليات تقنية وورش عمل لعرض كل ما هو جديد في مجالات التقنية والتدريب، والاستفادة من المرافق التعليمية والتدريبية الخاصة بكل منشأة، إضافة إلى برامج اللغة الإنجليزية لدى الجامعة .// انتهى //15:37ت م0092