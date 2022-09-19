سكاكا 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واستنفّذ أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها مجموعة من مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة، ضمن خططها وجهودها المستمرة لإنشاء وتطوير الطرق داخل الأحياء والمدن بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن العمل مستمر لإنهاء المشروعات تحت التنفيذ ومنها طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا الذي ينفذ بطول 3.5 كلم وبلغت نسبة الإنجاز فيه 97%، مشيرة إلى رفع وتيرة العمل لاستكمال الأعمال المتبقية قريباً.// انتهى //16:22ت م0106