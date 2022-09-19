الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن حصولها على اعتماد دولي من معهد تشارترد للخدمات اللوجستية والنقل (CILT) لبرنامج الدبلوم المشارك في أربعة تخصصات تدريبية هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء.ويأتي ذلك ضمن جهود الأكاديمية في سعيها لتوفير حلول تدريبية نوعية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز التكامل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإتاحة فرص أكبر لتمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة في القطاع اللوجستي.يذكر أن معهد CILT للخدمات اللوجستية والنقل تأسس عام 1919م بالمملكة المتحدة ويقدم برامجه التدريبية في أكثر من 30 دولة حول العالم ويعد المعهد الهيئة المهنية التي تمثل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم،كما أن الأكاديمية هي مركز معتمد لذات المعهد في تقديم الشهادات المهنية والبرامج التنفيذيةوتدعو الراغبين في الالتحاق بأحد برامجها، ومعرفة الشروط ومراحل التدريب، لزيارة الموقع الإلكتروني sla.edu.sa ومتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:28ت م0109