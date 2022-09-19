الخرطوم 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم بمكتبه اليوم، وفدًا من برنامج الدعم العالمي لمكافحة الإيدز، الدرن، والملاريا من جنيف بقيادة كونتين دهمفن يرافقة فريق الخبراء القطري.وأوضح الوزير السوداني في تصريح صحفي، أن برنامج الدعم العالمي وافق على منح السودان 145 مليون دولار لمكافحة الأمراض الثلاثة وهي الإيدز والدرن والملاريا وتقوية النظام الصحي، مشيراً إلى أن الدعم مستمر رغم الوضع المعقد في البلاد.وقدم الوزير شكر بلاده لاستجابة برنامج الدعم العالمي على ما قدمه للسودان من دعم لمواجهة جائحة كورونا واستمراريته في دعم السودان لمواصلة مكافحة الأمراض.// انتهى //16:29ت م0110