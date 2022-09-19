الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر , في مقر البرنامج بالرياض , الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اوكِ لوتسما .وجرى خلال اللقاء بحث سبل وأوجه التعاون بين الجانبين ومناقشة أولويات المرحلة الحالية بما يدعم جهود الحكومة اليمنية ومؤسساتها في مشاريع التنمية والإعمار خدمةً للشعب اليمني وتحقيق الأثر المنشود والمستدام للمشروعات والبرامج التنموية في اليمن.وقدم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شكره وتقديره للجهود الي تبذلها المملكة العربية السعودية في التنمية والإعمار في اليمن ودعم المملكة لجهود البرنامج الإنمائي في معالجة أزمة ناقلة النفط (صافر).واستعرض المسؤول الأممي المشاريع التي ينفذها البرنامج الإنمائي في اليمن، كما أكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود والأعمال التنموية في اليمن؛ بما يعزز بناء شراكات فاعلة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية.من جانب آخر استعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الـ 17 مشروعًا حيويًا التي أُعلن عنها مؤخرًا بقيمة 400 مليون دولار، ضمن 224 مشروع ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، ومنها: مشروع إدارة وتشغيل مستشفى عدن العام لمدة 3 سنوات بتكلفة بلغت 330.537.081 ريالا سعوديا، تحقيقاً لاستفادة أكثر من 438.000 مستفيد سنوياً، وتقديم (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، امتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي والتي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل.كما شملت حزمة المشاريع الحيوية إنشاء صندوق المشتقات النفطية المستدام ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للشعب اليمني ويحقق سبل العيش الكريم له ويحقق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.وفي نهاية اللقاء قدم المسؤول الأممي نسخة من استراتجية المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تشتمل على الأولويات البرامجية حتى نهاية عام 2024م.// انتهى//16:40ت م0111