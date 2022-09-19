القاهرة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر682 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو مليارَيْ جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 93ر0% ليبلغ مستوى 21ر9854 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 95ر2% ليبلغ مستوى 01ر2177 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 38ر2% ليبلغ مستوى 03ر3109 نقاط.// انتهى //16:45ت م0113