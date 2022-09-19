أبها 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، مؤخراً , اجتماع فريق هيئة تطوير عسير وفريق المركز الوطني للتخصيص، وذلك لمراجعة التقدم العام لمشاريع المنطقة المدرجة ضمن خطط تخصيص القطاعات المستهدفة.واستعرض الاجتماع مخطط مطار أبها الدولي الجديد، حيث أعلنت شـركة "مطارات" القابضة وهيئة تطوير منطقة عسير الانتهاء من المخطط العام لمطار أبهـا الدولي, تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنيـة للطيران المدني والسياحة، ولدور مطار أبها الدولي في جذب السياحة لمنطقة عسير وتنميتها ، حيث يهدف المطار الجديد إلى جعل مدينة أبها رائدة على كافة المستويات.وأوضح الرئيس التنفيذي لشـركة "مطارات" القابضة المهندس محمد بن أحمـد الموكلي أن الشركة تسعى بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة إلـى جعل مطار أبها الجديـد أيقونة من أيقونـات مطارات المملكة، حيـث تم العمل على أن يكون التصميم متسـقـا مـع الهوية المعمارية لمنطقة عسير، و مفعلا رئيسا لتعزيز السياحة بالمنطقة، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، وتحت إشـراف هيئة تطوير عسير، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية .وبحسب الخطط المعتمدة سيكون المطار قادرًا، بإذن الله، على استيعاب أكثر من ١٣ مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,1 مليون مسافر ، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى خدمة أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ30 ألف رحلة حاليا، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية، وسيتم زيادة عدد بوابات السفر الجديدة لتصل إلى ٢٠ بوابة مقارنة بالبوابات الحالية، وإضافة 41 منصة لإنهاء إجراءات السـفر بزيادة بلغت أربعة أضعاف العدد الحالي، مع استحداث 7 منصات جديدة ذاتية الخدمة لتسهيل إجراءات السفر.ويتضمن المشروع بناء صالة جديدة تصل مساحتها إلـى 65 ألف متر مربع مقارنة بـ۱۰٫۷ آلاف متر مربع التي تبلغها مسـاحة الصالة الحالية، وتسهيلاً لرحلة المسافر سيتم إضافة 10 جسـور إركاب جديدة، كما سيتم بناء أكثر من ٢٢٠٠ موقف للسيارات، وهو ضعف عدد المواقف الحالية، لخدمة أكبر عدد من المسافرين.// انتهى //16:47ت م0115