الاحساء 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم, رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى وعددًا من منسوبي الهيئة.واطلع سموه خلال اللقاء على برامج الخدمات الإسعافية وآلية البلاغات، وجهود الهيئة في مجالات التطوع، والتدريب، والمشاريع، مشيداً بالدور الكبير والجهود والخدمات التي تُقدّمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى.ونوّه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.من جهته، نوه الدكتور العويسى بحرص سموّه على تطوير الخدمات الإسعافية بالمحافظة.// انتهى //16:54ت م0117