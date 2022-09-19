الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسزار منسوبو صندوق التنمية العقارية، مقر الجمعية الخيرية لمتلازمة داون بالرياض "دسكا" اليوم، لتعزيز التضامن المجتمعي مع الأطفال من مصابي متلازمة داون، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم خلال يومهم التعليمي.وقدم منسوبو الصندوق دعمهم العيني للجمعية والمُتمثل في حزمة من الوسائل التعليمية الحديثة، للمساعدة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لفئة متلازمة داون، وذلك في إطار برنامج تفعيل المسؤولية المجتمعية للصندوق العقاري.وأشاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي ببرامج الجمعية المتميزة التي تسعى من خلالها إلى تنمية مهارات أطفال متلازمة داون، وتحسين سلوكياتهم من خلال الوسائل التعليمية المتنوعة والجاذبة، مؤكداً حرصهم على تعزيز الشراكة والتعاون مع الجمعية في جميع أنشطتها، والتوعية برسالتها الإنسانية.واطلع بن ماضي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية الخيرية لمتلازمة داون، والإنجازات التي حققتها منذ إنشائها، كما وقف على توجهاتها الإستراتيجية لتأهيل ذوي "متلازمة داون"، والعمل على دمجهم تعليمياً ووظيفياً ومجتمعياً.// انتهى //17:25ت م0119