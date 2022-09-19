الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - تحتضن الرياض في 24 سبتمبر 2022 وعلى مدى خمسة أيّام معرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022)، تُنظّمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .وتأتي مبادرة "معالجة التشوهات البصرية" في مقدمة المبادرات المستعرضة خلال المعرض والمنتدى المصاحب، ضمن مشروع الوزارة والأمانات في تحسين المشهد الحضري للمُدن السعودية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.وجاء إطلاق حملة "صور وأرسل" التي اعتمدت على تمكين المشاركة المجتمعية في معالجة التشوهات البصرية عبر تطبيق بلدي، كما جاءت منصة الفُرص الاستثمارية التي تطرح في "فُرص" لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، وجذب وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وتعزيز استدامة المدن، كما سيتم التعريف خلال المعروض والمنتدى المصاحب بمنصة البيانات الجيومكانية الموحدة التي دشنتها الوزارة، التي تهدف إلى تسريع تبادل البيانات الجيومكانية الخاصة بخدمات المدن مع الجهات ذات العلاقة.ويأتي تطوير مراكز الأحياء والتخطيط العمراني في المشاريع الجديدة كإحدى المبادرات التي سيسلط الضوء عليها خلال المعرض، ودور مراكز الأحياء والمناطق المفتوحة في تحسن أنماط حياة السكان، وتناول تجارب المجتمعات المتكاملة والعصرية في رفع مستوى الرفاهية في عدة مجالات، منها (الصحي، والتعليمي، والرياضي، والثقافي والاجتماعي)، من خلال معايير دقيقة ستطلق ضمن عدة تصنيفات تقوم الوزارة على تطويرها حاليًا.يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على إشراك القطاع الخاص في تفعيل مبادرات جودة الحياة في الأحياء السكنية، من خلال بناء نماذج مستدامة ذات كفاءة عالية للمرافق والخدمات.// انتهى //17:51ت م0124