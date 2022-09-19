عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرنامج التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بإجراء 400 عملية جراحية
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
حضرموت 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي نُفّذ خلال المدة من 9 حتى 17 سبتمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 6.042 حالة، وأجرى 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1.288 نظارة طبية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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17:51ت م
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