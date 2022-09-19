حضرموت 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي نُفّذ خلال المدة من 9 حتى 17 سبتمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 6.042 حالة، وأجرى 400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1.288 نظارة طبية.ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //17:51ت م0125