حجة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 100 مستفيد، وقسم الطوارئ 63 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 38 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 219 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 6 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان، كما راجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضاً، ونُفّذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى //17:52ت م0126