تبوك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأوضح مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف العنزي مواصلة الفرع تقديم خدماته الطبية والإسعافية على مدار الساعة، من خلال (26) مركزاً، مشيراً إلى أن عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة قد استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي (10082) مكالمة، جرى التعامل مع (1944) بلاغاً، فيما بلغ عدد الحالات المنقولة (1354) حالة إلى منشآت المنطقة الطبية وتقديم الرعاية الطارئة لها، فيما عُولجت (315) حالة في موقع البلاغ، وقُدِّمت الرعاية اللازمة لها.وأشار إلى أن فرع الهيئة حرص على تدعيم أعماله الميدانية من خلال تكثيف البرامج والدورات التدريبية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما تباشر البلاغ الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية التي نفذها الفرع خلال شهر أغسطس 19 دورة، استفاد منها (633) شخصاً، فيما بلغ عدد المبادرات التطوعية (25) مبادرة، استفاد منها (2271) متطوعاً، بواقع (3067) ساعة تطوعية.// انتهى //17:56ت م0127