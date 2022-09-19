الخرطوم 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسعقد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بمكتبه اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان محمد الدبيلو وكبار مفاوضي مسار دارفور لاتفاقية جوبا لسلام السودان.وقال المسؤول السوداني في كلمة، وجهها لمفوضية السلام والجهات المعنية: إنه من الضروري الإسراع في تكملة إنشاء الآليات المطلوبة وتوفير المعينات اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.من جانبه، أوضح عضو وفد كبار مفوضي مسار دارفور أحمد تقد لسان في تصريح صحفي أن الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام، خاصة ضرورة تفعيل الآليات العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق مسار دارفور.وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقريراً مفصلاً، قدمه رئيس مفوضية السلام، حول الدعم المقدم من بعض الجهات والمنظمات الدولية؛ لتفعيل آليات تنفيذ اتفاق السلام، مضيفاً أن الاجتماع توصل لعدد من التوصيات والملاحظات في هذا الصدد.// انتهى //17:59ت م0128