الجزائر 23 صفر 1440 هجري الموافق 19 سبتمبر 2022 مانطلقت اليوم أعمال اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع مجلس الشيوخ البورندي يومَيْ 19 و20 سبتمبر بمقر البرلمان البورندي في بوجمبورة.ويمثل الجزائر في هذه الفعالية البرلمانية العربية الأفريقية وفد من مجلس الأمة يرأسه رئيس لجنة الشؤون الخارجية عمر دادي عدون.وأشرف نائب رئيس جمهورية بورندي على افتتاح هذا اللقاء التشاوري الذي يشهد مشاركة 18 وفدًا من الغرف الثانية لبرلمانات من أفريقيا والمنطقة العربية.وسيعكف المشاركون في لقاء الرابطة التشاوري على دراسة ومناقشة موضوعات تتعلق بالراهن الاقتصادي الدولي وتداعيات أزماته على دول وشعوب المنطقتين، وهما آثار وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والأفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على أسعار الطاقة والغذاء.// انتهى //18:03ت م0130