حائل٢٣ صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل , اليوم, محافظة الحائط التابعة للمنطقة في إطار زيارات سموه التفقدية للمحافظات.وتضمنت جولة سموه التفقدية التي حضرها وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ومحافظ الحائط محمد القنون ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من أهالي المحافظة , جولة على مبنى المحافظة اطلع خلالها على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في الحائط ، ثم عقد اجتماعاً مع رؤساء المراكز .بعد ذلك التقى سموه بعدد من الأهالي، مستمعاً إلى احتياجاتهم لتطوير المحافظة ، ثم ألقى محافظ الحائط كلمة خلال حفل الأهالي المعد بهذه المناسبة نوه فيها بدعم القيادة الرشيدة لمشاريع وتنمية المحافظة بمتابعة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، مشيداً بما تحقق من مشاريع تطويرية في المحافظة، متطلعاً إلى تحقيق مستويات أعلى لخدمة الوطن والمواطن .وأكد سمو أمير حائل أن محافظة الحائط وكغيرها من بقية محافظات المنطقة والوطن تحظى بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشدداً على حرصه على كل مايسهم في تطور المحافظة وتحقيق تطلعات أهاليها .// انتهى //18:12ت م0133