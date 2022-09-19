تونس 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بمقر السفارة، اليوم، رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد فاضل النمر، الذي يزور تونس حالياً لحضور البطولة العربية للأندية أبطال كرة اليد، التي تجمع أبطال الدوريات المحلية في البلدان العربية، ويشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة العربي.ونوّه السفير الصقر خلال اللقاء بالتطور الذي تشهده الرياضة في المملكة عموماً، ولعبة كرة اليد على وجه الخصوص، والنهضة التي يعيشها اتحاد كرة اليد العربي، على غرار باقي اتحادات الرياضة العربية بصفة عامة.// انتهى //18:24ت م0134