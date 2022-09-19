الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسحصد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ثلاث جوائز تميّز (ذهبيتان وبرونزية) من جوائز "ستيفي للأعمال الدولية"؛ لتميزه في ثلاثة مجالات، وهي: إدارة القوى العاملة عن بعد (جائزة ذهبية)، والخطة الأكثر ابتكارًا للعمل من المنزل (جائزة ذهبية)، وأفضل فريق موارد بشرية (جائزة برونزية).ويضاف هذا الاستحقاق إلى سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الحافل بعدد كبير من الجوائز وشهادات الاعتماد من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، ما يؤكد مكانة التخصصي على الأصعدة الطبية والإدارية والتشغيلية كافة، ومن ضمنها الموارد البشرية وشؤون الموظفين، حيث يحرص التخصصي دائمًا على توفير بيئة عمل مثالية لمنسوبيه، مما ينعكس على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والزائرين.يذكر أن "جوائز ستيفي" تعد من الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة عالمياً لتقدير إنجازات القطاعات والشركات في جميع مجالات أعمالها التي أطلقت عام 2002 لتكريم وتقدير الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمنظمات والمؤسسات في العالم. ويُحدِد الفائزين بالجوائز لجان تحكيمية مكونة من مديرين تنفيذيين ورجال أعمال ومبتكرين وأكاديميين ذوي خبرة عالية من مختلف دول العالم.// انتهى //18:26ت م0135