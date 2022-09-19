المدينة المنورة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واستُنظّم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان "دعم وتطوير مصانع التمور" وذلك بمقر الغرفة.ويُناقش عدد من المتخصصين والخبراء بمجال المنشآت وسبل تطويرها، كيفية تطوير مصانع التمور، وآلية ترخيص المنشآت الغذائية وتسجيل منتجاتها، والنظام الإلكتروني لإصدار شهادات صلاحية التصدير للتمور، وطرق الدعم ومخاطر التلوث في التمور والوقاية منها.ودعت الغرفة الراغبين بحضور الورشة للتسجيل عبر الرابط التالي: https://t.co/vVgnWdemR6 .// انتهى //19:11ت م0140