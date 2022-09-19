الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسعقد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي , بمقر المركز في الرياض اليوم ، اجتماعًا مع المدير العام للدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود الفرج، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان خالد الدغيثر وقيادات من الجهتين، بحضور معالي نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز الدكتورة إيمان المطيري، وذلك لمناقشة تحديات قطاع الأعمال مع الدفاع المدني والشؤون البلدية والقروية والإسكان.وتطرق معالي وزير التجارة للتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والحلول المقترحة لعدد من التحديات، إضافة إلى تعزيز الربط التقني، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص السلامة، وتوحيد المدد الزمنية لتراخيص السلامة.من جهتها استعرضت الدكتورة المطيري الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال التي تزيد عن 750 خدمة يوفرها شركاء المركز من القطاعين العام والخاص من خلال فروع المركز الـ 12 المنتشرة في 10 مدن حول المملكة، التي أسهمت منذ مارس 2020م في تنفيذ أكثر من 450 ألف خدمة مختلفة لقطاع الأعمال، استفاد منها أكثر من 380 ألف عميل.يذكر أن المركز يسعى لأن تُصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها وكفاءتها، من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة تُعزز تنافسية المملكة، وتشجع على الاستثمار تحت واجهة مؤسسية موحدة.// انتهى //19:12ت م0141