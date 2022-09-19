الأمم المتحدة 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأعلنت منظمة العمل الدولية انضمامها إلى جهود الأمم المتحدة المشتركة، وكذلك جهود البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لدعم باكستان في أعقاب الفيضانات التي عصفت بالبلاد.وأكدت المنظمة، في بيان صحفي اليوم، أنها ستقوم بتقييم تأثير الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف ودمرت ملايين المنازل على التوظيف وسبل العيش.وأشارت إلى أنه تم بالفعل تنفيذ مهمة استطلاعية وستُطلق مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية السريعة لتزويد الناس بالمال من خلال العمل ولدعم التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمع على الصمود.// انتهى //19:13ت م0142