طرابلس 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و 189 ألف برميل خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت في بيان أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل .وشهد قطاع النفط في ليبيا منذ 17 أبريل الماضي، موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات مسلحة في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، وحاليًا عادت الكثير من الحقول للعمل مجددًا.// انتهى //19:24ت م0143