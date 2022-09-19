مقديشو 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأعلن الجيش الصومالي مقتل 75 من مقاتلي حركة الشباب على أيدي القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها في قرية “يسومان” بإقليم هيران.وأشار الجنرال أودوا يوسف راغي الذي تحدث لوسائل الإعلام الرسمية إلى اعتقال عشرات المسلحين ومصادرة أسلحة ومعدات قتالية في العملية التي لا تزال أحداثها جارية.وكان الجيش الصومالي قد أعلن أنه استعاد السيطرة على نحو 30 قرية من حركة الشباب خلال الهجوم الأخير الذي بدأ في وقت سابق هذا الصيف.// انتهى //19:52ت م0144