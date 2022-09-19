جيبوتي 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسوقعت دارة الملك عبدالعزيز، في جيبوتي اليوم، مذكرة تعاون مع المكتبة والأرشيف الوطني في جمهورية جيبوتي، وذلك انطلاقًا من الروابط العلمية بينهما وتحقيقًا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها.ونصت المذكرة على التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل، وتشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما، مع تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، وتبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما، وتدريب العاملين لدى الطرفين، إضافةً إلى تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.وقع المذكرة كل من معالي الأمين العام للدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، فيما وقعها عن جانب مكتبة وأرشيف جيبوتي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة محمد حسين دعاله.وفي ذات الإطار استقبلت وزيرة الشباب والثقافة الجيبوتية الدكتورة هيبو مؤمن عسووي في مكتبها صباح اليوم وفد دارة الملك عبدالعزيز للتباحث حول التعاون المشترك في عدد من المسائل ذات الاهتمام الثنائي.// انتهى //19:59ت م0145