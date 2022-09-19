حائل 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسزارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم القريةَ التراثيةَ بمحافظة الحائط.وتجوَّلَ سموُّه داخل القرية حيث شاهد ماتحتوي عليه القرية من مسجد تراثي وأسوق شعبية،بالإضافة إلى المواقع السياحية والأثرية والتراثية التي يحرصُ على زيارتها العديدُ من السياح والمهتمين في المجال التراثي.وأكدَ سموُّه - في ختام الجولة- أن الحائط غنية بكنوزها الأثرية والتراثية، وهي جديرة بأن تكون على خارطة السياحة العالمية الجاذبة .رافقَ سموُّه في الجولة وكيلُ إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي ، ومدير فرع هيئة التراث بمنطقة حائل الدكتور يحيى بن ناصر الفريدي ، ومحافظ الحايط محمد القنون.// انتهى //20:26ت م0146