الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.25 .اليورو 0.99.الجنيه الإسترليني 0.87.اليوان الصيني 6.98.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1679.4 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 19.4 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 917 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2209.29 دولارات للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 91.54 دولارًا أمريكياً.نايمكس خفيف 85.35 دولارًا.نفط الغاز 940.5 دولارًا.الغاز الطبيعي 7.86 دولارات.غاز البروبان 5519 دولارًا.// انتهى //20:27ت م0147