اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الاثنين 1444/2/23 هـ الموافق 2022/09/19 م واس
الرياض 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.25 .
اليورو 0.99.
الجنيه الإسترليني 0.87.
اليوان الصيني 6.98.
تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1679.4 دولارًا أمريكياً للأوقية.
الفضة 19.4 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 917 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 2209.29 دولارات للأوقية.
في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 91.54 دولارًا أمريكياً.
نايمكس خفيف 85.35 دولارًا.
نفط الغاز 940.5 دولارًا.
الغاز الطبيعي 7.86 دولارات.
غاز البروبان 5519 دولارًا.
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