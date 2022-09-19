نيويورك 23 صفر 1444 هـ الموافق 19 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح- في نيويورك اليوم- وزيرَ الخارجية البلغاري بالوكالة نيكولاي ميلكوف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//20:39ت م0149